Клюгер: Германия начала обучать бойцов ВСУ правлению танками Leopard

Представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер заявила о старте обучения украинских военных по управлению немецкими танками.

Вечером понедельника сотрудник Министерства обороны Германии Надине Клюгер публично заявила, что 13 февраля прибывшие на территорию ФРГ украинские военные приступили к обучению управлению немецкими танками Leopard 2 при содействии экспертов бундесвера, выступающих в качестве инструкторов.

По данным газеты Spiegel, обучение ВСУ управлению немецкими танками будет осуществляться в ускоренном режиме и займёт от шести до восьми недель.