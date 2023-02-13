Клюгер: Германия начала обучать бойцов ВСУ правлению танками Leopard
2023-02-13 15:58
Представитель Минобороны ФРГ Надине Клюгер заявила о старте обучения украинских военных по управлению немецкими танками.
Вечером понедельника сотрудник Министерства обороны Германии Надине Клюгер публично заявила, что 13 февраля прибывшие на территорию ФРГ украинские военные приступили к обучению управлению немецкими танками Leopard 2 при содействии экспертов бундесвера, выступающих в качестве инструкторов.
По данным газеты Spiegel, обучение ВСУ управлению немецкими танками будет осуществляться в ускоренном режиме и займёт от шести до восьми недель.
Опубликовано: Ткачёв Андрей