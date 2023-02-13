Дудю удалось продать все свое имущество, включая недвижимость, на территории РФ
2023-02-13 15:58
Журналист Юрий Дудь распрощался со всем своим имуществом, которым владел в России.
Стало известно, что журналист Юрий Дудь, выступающий против СВО и покинувший РФ, распродал все свое движимое и недвижимое имущество, хозяином которого был в России.
Он избавился от своего особняка в коттеджном поселке для богатых "Синергия", о чем информирует Телеграм-канал "Mash".
Также звезда Ютуба продал свое авто и даже выписался из квартиры отца.
Недавно Дудь закрыл свое российское ИП.
Опубликовано: Наталья Гончарова