Дудю удалось продать все свое имущество, включая недвижимость, на территории РФ

Журналист Юрий Дудь распрощался со всем своим имуществом, которым владел в России.

Стало известно, что журналист Юрий Дудь, выступающий против СВО и покинувший РФ, распродал все свое движимое и недвижимое имущество, хозяином которого был в России.

Он избавился от своего особняка в коттеджном поселке для богатых "Синергия", о чем информирует Телеграм-канал "Mash".



Также звезда Ютуба продал свое авто и даже выписался из квартиры отца.

Недавно Дудь закрыл свое российское ИП.