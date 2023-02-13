Дудю удалось продать все свое имущество, включая недвижимость, на территории РФ

2023-02-13 15:58

Журналист Юрий Дудь распрощался со всем своим имуществом, которым владел в России.

Стало известно, что журналист Юрий Дудь, выступающий против СВО и покинувший РФ, распродал все свое движимое и недвижимое имущество, хозяином которого был в России.

Он избавился от своего особняка в коттеджном поселке для богатых "Синергия", о чем информирует Телеграм-канал "Mash".
 
Также звезда Ютуба продал свое авто и даже выписался из квартиры отца.

Недавно Дудь закрыл свое российское ИП.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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