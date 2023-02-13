Украинские войска нанесли удар из артиллерии по зданию школы в Белгородской области.

Пресс-служба администрации Шебекинского района Белгородской области уведомляет, что 13 февраля вооружённые сиры Украины нанесли артиллерийский удар по деревне Красное в регионе, повредив здание местной школы, повредив его фасад и выбив окна. Вместе с тем пострадавшие в Красном после обстрела ВСУ отсутствуют.

Также в пресс-релизе утверждается, что все образовательные учреждения в приграничных с Украиной районах Белгородской области России ранее были переведены на "дистанционку".