Кадыров списал на старость слова Папы Римского Франциска о чеченцах

Рамзан Кадыров утверждает, что не обижается на слова Папы Римского о чеченских военных.

13 февраля лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров публично заявил, что его не обижает высказывание Папы Римского Франциска о военных из Чечни, ранее названных понтификом жестокими. По мнению Кадырова, Папа Римский может быть подконтролен неким внешним силам, что обуславливает его обязанность делать некоторые публичные заявления антироссийского характера.

Также Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск является старым для поста, который занимает, ввиду чего допускает высказывания, идущие вразрез с религиозным образом мысли.