Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о поставках западных танков украинским войскам.

В понедельник Рамзан Кадыров выступил в эфире телепередачи "60 минут", где публично заявил, что страны-участницы Североатлантического альянса смогут поставить украинским войскам от ста до двухсот танков образца НАТО, что является "ерундой" для армии России. Также Кадыров напомнил, что в поставляемые Киеву танки ещё необходимо посадить экипаж в условиях дефицита кадров в рядах ВСУ.

Характерно, что ранее постпред России при ООН Василий Небензя также скептически отнёсся к поставкам западных танков Киеву, отметив, что 300 танков "погоду не сделают".