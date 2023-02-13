Ефремов отказывается выходить из тюрьмы досрочно

Актер Михаил Ефремов, совсем недавно рвавшийся на свободу, передумал выходить из тюрьмы, отозвав свое прошение.

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за то, что сбил человека насмерть, более не желает изменять оставшуюся часть срока.

Чуть раньше звезда экрана подавал прошение о том, чтобы оставшееся тюремное заключение ему заменили на принудительные работы.

В суде сообщили, что теперь от Ефремова поступило заявление о прекращении производства по ходатайству его юриста, поданному в интересах заключенного.