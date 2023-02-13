Минобороны РФ заявило о захвате поселка Красная Гора
2023-02-13 16:17
Российские войска объявили о взятии украинского населенного пункта Красная Гора.
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль украинский населенный пункт Красная Гора.
Ранее о захвате данного поселка отчитались и бойцы ЧВК Вагнер. Отмечается, что Красная Гора является важной точкой для боев за Бахмут.
"Красная гора, об освобождении которой объявило Минобороны, является одним из ключевых пунктов для контроля за подходами к Артемовску, заявил советник Пушилина Ян Гагин", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира