Продукты, которые помогут избавиться от бессонницы

Согласно проведенным исследованиям, есть продукты, которые способствуют быстрому засыпанию и полноценному отдыху во время ночного сна.

Если стресс или переутомление привели к тому, что организм испытывает сложности с засыпанием, то необходимо изначально пересмотреть свой рацион, добавив продукты, которые помогут решить возникшую проблему.

Овсянка - крупа, содержащая микроэлементы, положительно влияющие на нервную систему. Добавление в кашу цукатов или фруктов сделает эффект только более выраженным.

Миндаль - орехи, в составе который имеется магний, быстро насыщающий человеческий организм, позволяющий быстро заснуть.

Бананы - фрукты, быстро утоляющие голод. Если вечером голодно, то лучше съесть это лакомство, чем бутерброд с колбасой. Калий и магний, содержащийся в продукте, помогает мышцам быстро восстанавливаться. Влияние бананов на уровень серотонина и меланина также известно, а благодаря этому мозг быстро расслабляется и засыпает.

Вареные яйца - отличный перекус на ночь, так как здесь содержится белок и другие микроэлементы, положительно влияющие на нервы и помогающие успокоиться.

Красная рыба, в которой содержится витамин В6, способствующий выработке мелатонина.

Травяной чай успокаивает нервную систему и помогает подготовить организм ко сну. Подойдут горячие напитки, заваренные на мяте, ромашке или душице.