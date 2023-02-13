Военная делегация Беларуси принимает участие в международной выставке «Aero India-2023»

Минобороны Беларуси сообщило, что белорусская военная делегация принимает участие международной выставке «Aero India-2023» в Бангалоре.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что белорусская военная делегация во главе с командующим войсками Северо-западного оперативного командования Александром Науменко принимает участие в международной выставке «Aero India-2023» в городе Бангалор на юге Индии.

Отмечается, что приглашение Беларуси для участия в «Aero India-2023» лично направил глава Министерства обороны Республики Индия Раджнатх Сингх.

В ходе визита военной делегации Беларуси в Индию запланировано проведение ряда двусторонних встреч, а также участие в работе конклава глав оборонных ведомств «SPEED-Defence Ministers’ Conclave-2023».