Столтенберг: НАТО может поставить Украине современные боевые самолёты

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил передачу западных истребителей вооружённым силам Украины.

13 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что страны-участницы блока НАТО могут передать Киеву современные боевые самолёты, которые будут использованы лётчиками ВСУ исключительно для оборонительных мероприятий в ходе российской спецоперации.

Также Столтенберг заверил, что государства НАТО не намерены вступать в военный конфликт с Россией и нежелают эскалации во взаимоотношениях с Москвой.