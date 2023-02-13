Коваль: Украина намерена установить тепловизионные видеокамеры на границе с Беларусью

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль заявил, что Украина намерена установить тепловизионные видеокамеры на границе с Беларусью.

13 февраля глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что власти Украины намерены усилить систему безопасности на границе с Беларусью.

Коваль уточнил, что киевский режим планирует установить на украинско-белорусской границе сеть инновационных тепловизионных видеокамер, радиус действия которых составляет несколько километров, якобы «для оперативного обнаружения врага на границе с Беларусью».