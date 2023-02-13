Юрист сообщил, почему Ефремов не захотел изменять отбывание в тюрьме на принудительные работы
2023-02-13 16:55
Адвокат родственников погибшего под колесами автомобиля Михаила Ефремова рассказал, почему актер не захотел покидать тюрьму.
По словам юриста, в лагере не захотели прощаться с Михаилом Ефремовым, написав ему плохую характеристику.
Адвокат потерпевшей стороны убежден, что изначально необходимо было проверить этот момент правоведам, защищающим интересы заключенного, а тогда уже подавать прошение.
Юрист убежден, что Ефремову не повезло с адвокатами.
Опубликовано: Наталья Гончарова