Юрист сообщил, почему Ефремов не захотел изменять отбывание в тюрьме на принудительные работы

Адвокат родственников погибшего под колесами автомобиля Михаила Ефремова рассказал, почему актер не захотел покидать тюрьму.

По словам юриста, в лагере не захотели прощаться с Михаилом Ефремовым, написав ему плохую характеристику.

Адвокат потерпевшей стороны убежден, что изначально необходимо было проверить этот момент правоведам, защищающим интересы заключенного, а тогда уже подавать прошение.

Юрист убежден, что Ефремову не повезло с адвокатами.