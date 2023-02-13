Путин: Россия обязана победить в Украине и добьётся этого

Владимир Путин утверждает, что российские войска обязаны одержать победу в украинском конфликте.

Вечером 13 февраля Владимир Путин встретился с председателем российской политической партии КПРФ Геннадием Зюгановым, поздравив его с тридцатилетием воссоздания коммунистической фракции в России.

Во время беседы с Зюгановым Путин публично заявил, что начав спецоперацию на територии Украины, Россия взяла на себя обязательство перед народом одержать победу в данном военном конфликте. Также Владимир Путин выразил уверенность, что российская армия неизбежно победит в ходе украинского кризиса.