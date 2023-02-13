Премьер Польши Моравецкий анонсировал поставки в Украину дополнительно 74 танка

74 танка, включая 14 единиц Leopard, дополнительно будут поставлены в Украину, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

На брифинге в Стокгольме он уточнил, что Киев уже получил 250 польских танков, передает РИА Новости.

К отправке готовятся еще 60 единиц модернизированной танковой техники и 14 танков Leopard, сообщил польский премьер-министр.

По его словам, Польша продолжит активную работу в этом направлении, и дальше будет поддерживать «украинских друзей».