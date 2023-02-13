65-летнего Маршала не взяли добровольцем в зону спецоперации
2023-02-13 17:00
Певец Александр Маршал рассказал, что просил, чтобы его отправили воевать на Донбасс добровольцем. Почему же артисту было отказано?
Известный рок-исполнитель Александр Маршал изъявил желание стать участником СВО и даже обратился с этой целью к своим знакомым среди военнослужащих.
Ему было отказано по причине возраста в 65 лет.
Маршал рассказал, что регулярно помогает военным Донбасса материально, считая это своим долгом.
Опубликовано: Наталья Гончарова