65-летнего Маршала не взяли добровольцем в зону спецоперации

Певец Александр Маршал рассказал, что просил, чтобы его отправили воевать на Донбасс добровольцем. Почему же артисту было отказано?

Известный рок-исполнитель Александр Маршал изъявил желание стать участником СВО и даже обратился с этой целью к своим знакомым среди военнослужащих.

Ему было отказано по причине возраста в 65 лет.

Маршал рассказал, что регулярно помогает военным Донбасса материально, считая это своим долгом.