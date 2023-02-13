Старовойт: ВСУ выпустили 6 снарядов по селу Алексеевка Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ выпустили 6 снарядов по селу Алексеевка Глушковского района.

13 февраля губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в селе Алексеевка Глушковского района зафиксировано «прилётов» со стороны Вооружённых сил Украины.

Старовойт уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения Алексеевки нет, однако нарушена работа подстанции из-за чего жители курского села остались без электричества.

Помимо прочего, один из 6 украинских снарядов не разорвался, для его обезвреживания вызвали группу разминирования.