Старовойт: ВСУ выпустили 6 снарядов по селу Алексеевка Курской области
2023-02-13 17:07
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ выпустили 6 снарядов по селу Алексеевка Глушковского района.
13 февраля губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в селе Алексеевка Глушковского района зафиксировано «прилётов» со стороны Вооружённых сил Украины.
Старовойт уточнил, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения Алексеевки нет, однако нарушена работа подстанции из-за чего жители курского села остались без электричества.
Помимо прочего, один из 6 украинских снарядов не разорвался, для его обезвреживания вызвали группу разминирования.
Опубликовано: Диана Мудреченко