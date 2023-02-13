Украина планирует усилить систему безопасности на границе с Республикой Беларусь

Для усиления контроля на приграничной территории с Беларусью украинская сторона планирует установить инновационные тепловизионные камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщил глава Ровенской области Виталий Коваль в своем Телеграм-канале.

Таким образом администрация региона планирует усилить обороноспособность. Это поможет оперативно обнаружить противника, уточнил Коваль.

По его словам, контроль будет осуществляться и в воздухе, и на земле, на всей приграничной территории области.

Ранее пограничная служба Республики Беларусь заявляла, что ситуация на границе находится под контролем, но внешние вызовы все же существуют.

Из-за милитаризации территории у границ стран-соседей, в частности, Украины и стран Евросоюза, нарастает угроза безопасности РБ.

