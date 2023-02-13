Сийярто: для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные переговоры

Министр иностранных дел Сербии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны мирные переговоры.

13 февраля белорусское информационное агентство «БелТА», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что глава Министерства иностранных дел Республики Сербия Петер Сийярто назвал условие для урегулирования украинского конфликта.

Сийярто убеждён, что без возобновления процедуры дипломатических переговоров невозможно достичь мира на Украине, но невзирая на данный факт военная риторика крепнет.