Пригожин, страшно отболевший коронавирусом в первый раз, снова заразился этой болезнью

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снова заболел коронавирусом, от которого едва не умер в прошлый раз. Культурный деятель признался, что уже составил завещание.

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опять заболел коронавирусом, о чем он сообщил изданию "Московский комсомолец".

Деятель музыкальной индустрии полагает, что заразился во время премьерного показа российской картины, которую посетил в кинотеатре в центре столицы РФ.

Пригожин отметил, что болеет теперь новой формой ковида "Кракен", сидит дома с женой, певицей Валерией, и даже составил завещание на всякий случай.