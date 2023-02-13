Столтенберг: конфликт на Украине истощает запасы боеприпасов в странах НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине стал причиной истощения запасов боеприпасов в странах альянса.

13 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пресс-релизе рассказал о проблеме с дефицитом боеприпасов в странах блока НАТО из-за украинского конфликта.

«Текущие темпы расходов боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что ввиду вызванного поставками оружия киевскому режиму истощения запасов боеприпасов странам альянса необходимо наращивать производство и производственные мощности.