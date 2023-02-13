Киркоров поругался с Тодоренко в эфире шоу Маска, где оба являются членами жюри
Певец Филипп Киркоров и ведущая Регина Тодоренко не на шутку сцепились в рамках телешоу "Маска". Что не поделили знаменитости?
1-ый выпуск 4-ого сезона проекта "Маска" вышел в эфир НТВ.
Без конфликтов в шоу не обошлось. Разногласия возникли между певцом Филиппом Киркоровым и ведущей Региной Тодоренко.
После номера участника в костюме Хомяка Регина предположила, что под маской находится некий молодой блогер. Исполнитель резко оборвал звезду экрана. назвав ее версию несостоятельной, попросил Валерию назвать правильный вариант.
Киркоров выпалил на фразу Тодоренко: "Ну, наконец-то началось! Потусторонний мир! Между прочим, у Валерии родилась более правдоподобная версия, поделись с нами".
Валерия высказалась, что за маской хомяка скрывается Люся Чеботина.
Опубликовано: Наталья Гончарова