Поспред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад считает Африку своим задним двором, напомнив слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

13 февраля постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в интервью телеканалу RT заявил, что коллективный Запад считает Африку своим задним двором.

Российский дипломат напомнил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель несколько лет назад, интересуясь у министра иностранных дел России Сергея Лаврова активным сотрудничеством Москвы и Мали, призвал Кремль «не копаться на заднем дворе» западных стран.

Небензя подчеркнул факт того, что активное развитие отношений России с африканскими партнёрами «вызывает ревность со стороны тех стран, которые считают её [Африку] своим задним двором».