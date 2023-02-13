Дуда пообещал обучить украинские экипажи управлению танками Leopard 2 за месяц

Президент Польши заявил, что украинские экипажи танков Leopard 2 будут подготовлены за месяц.

В Польше украинские экипажи танков Leopard 2 будут подготовлены всего за месяц, заявил президент страны Анджей Дуда в ходе посещения одного из военных учебных центров.

"Обучение украинских танкистов займет чуть больше месяца", - сказал он.

Анджей Дуда подчеркнул, что в Польше украинские военные освоят не только навыки боевого применения танков, но и техническое обслуживание боевой машины.