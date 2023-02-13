Дуда пообещал обучить украинские экипажи управлению танками Leopard 2 за месяц
2023-02-13 18:39
Президент Польши заявил, что украинские экипажи танков Leopard 2 будут подготовлены за месяц.
В Польше украинские экипажи танков Leopard 2 будут подготовлены всего за месяц, заявил президент страны Анджей Дуда в ходе посещения одного из военных учебных центров.
"Обучение украинских танкистов займет чуть больше месяца", - сказал он.
Анджей Дуда подчеркнул, что в Польше украинские военные освоят не только навыки боевого применения танков, но и техническое обслуживание боевой машины.
Опубликовано: Максим Алексеев