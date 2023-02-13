Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ перебрасывают дополнительные силы для обороны Артёмовска

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы для обороны города Артёмовск в ДНР.

13 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер», сообщило о том, что командование Вооружённых сил Украины перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск, чтобы попытаться удержать город в ДНР под своим контролем.

«Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача – уничтожить нас как можно больше», — сказал боец ЧВК «Вагнер» в беседе с информагентством «РИА Новости».

Отмечается, что помимо живой силы командование украинской армии также перебрасывает технику и вооружение в город Артёмовск в ДНР.