Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ перебрасывают дополнительные силы для обороны Артёмовска
2023-02-13 19:20
Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы для обороны города Артёмовск в ДНР.
13 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер», сообщило о том, что командование Вооружённых сил Украины перебрасывает дополнительные силы в Артёмовск, чтобы попытаться удержать город в ДНР под своим контролем.
«Подводят в основном мобилизованных, кидают их. Их основная задача – уничтожить нас как можно больше», — сказал боец ЧВК «Вагнер» в беседе с информагентством «РИА Новости».
Отмечается, что помимо живой силы командование украинской армии также перебрасывает технику и вооружение в город Артёмовск в ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко