Захарова грубо ответила на решение Киева продать активы России в Украине

Официальный представитель МИД России грубо ответила на решение Киева продать активы России в Украине.

Решение украинских властей о продаже российских активов является непикрытым грабожом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Украинские власти проводят неприкрытый грабеж, принимая решение о продаже конфискованного российского имущества", - сказала она.

Мария Захарова сравнила действия властей Украины с политикой нацистской Германии, которая также активно "грабила и отнимала чужое имущество".