Шеру Мунши Хан пропал в 5, а нашелся, когда ему уже исполнилось 30 лет

Индийская семья потеряла 5-летнего сына, который вернулся к ним спустя 25 лет после исчезновения.

5-летний Шеру Мунши Хан с братом пошли попрошайничать на улицы. Брат отошел, а Шеру уснул. Когда ребенок проснулся, то решил, что брат забрался в вагон поезда, поэтому залез туда и снова заснул.

Проснувшись, Шеру оказался в незнакомом городе, где после скитаний по улицам попал в приют. Шеру повезло. Его усыновила пара из Австралии, и жизнь его сложилась благополучно. Уже взрослый парень решил отыскать родную семью по обрывкам собственных воспоминаний о городе, где родился. И ему это удалось. Индийская семья не могла поверить, что он нашелся.

Оказалось, что в тот злополучный день брат Шеру погиб, попав под поезд. Потрясенная горем мать сделала все возможное, чтобы дать образование другим своим детям, дабы они не знали нужды.