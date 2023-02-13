Думскроллинг: как победить болезненную тягу к просмотру негативных новостей

Думскроллинг стал психологической проблемой масс в период ковида, и сегодня является одной из причин депрессии: расскажем, как отказаться от чтения плохих новостей.

Думскроллингом называется зависимость человека от просмотра и чтения негативных и трагических новостей. Такие люди десятки раз на день пролистывают новостную ленту, и их внимание задерживается в основном на плохих новостях. Со временем это перерастает в зависимость, повышается тревожность, риск депрессии и суицида.

А отказаться от новостной повестки такой человек самостоятельно уже не может. Значит, пришло время взять свое обращение с гаджетами под контроль, а, если не получится следовать рекомендациям по цифровой гигиене, обратиться за помощью к психологу.

Чтобы победить думскроллинг, попробуйте максимально заполнить свою жизнь позитивными событиями оффлайн, чтобы времени на просмотр новостей не оставалось, заведите себе приложение, контролирующее ваше пребывание на новостных сайтах, а если все же читаете новости, то возьмите за правило после плохой, обязательно прочитать хорошую. Читайте новости медленно и вдумчиво, не поддаваясь эмоциям, и отключите новостные уведомления.