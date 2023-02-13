Путин провёл оперативное совещание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с Советом безопасности РФ.

В ходе совещания Путин попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова подвести итоги официального визита в Африку, где российский дипломат занимался подготовкой грядущего саммита Россия – Африка и был в командировке в нескольких дружественных Москве странах.