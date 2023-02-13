Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что ВСУ используют поставляемое странами Запада оружие для обстрела школ.

13 февраля российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Геннадия Кузьмина, сообщило о том, что киевский режим использует западное оружия для обстрела школ.

Кузьмин отметил факт того, что цели ударов украинских бойцов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS «согласуются с американскими кураторами Украины».