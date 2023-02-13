Сербского депутата Стевича застали за просмотром порно в парламенте
2023-02-13 22:00
Депутата парламента Сербии Звонимира Стевича, представляющего Социалистическую партию, застали за просмотром порно во время дебатов по Косово.
В дебатах участвовал президент страны Александар Вучич. Видео с заседания парламента опубликовали несколько сербских СМИ.
На видео видно, как Стевич просматривает порнографический сайт. Его поведение осудила глава МИД Сербии Ивица Дачич.
В тот же день в ходе дебатов произошла еще и драка депутатов сербского парламента.
Опубликовано: Светлана Репина