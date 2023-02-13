Психолог Ирина Чеснова рассказала, как научить детей дружить

Дружба это навык: уверена психолог Ирина Чеснова, и рассказала, что могут сделать родители, чтобы их ребенок с детства научился дружить и общаться.

Маленькие дети от года до трех лет играют рядом, но не вместе, их больше интересуют игрушки, поэтому взрослым важно привлекать внимание малыша к качествам его партнера по игре, их схожим действиям: Таня прыгает, и ты прыгаешь, например.

Для дошколят приоритетом является свободная игра. И здесь важно учить ребенка взаимодействию с другими детьми, развивать навык разрешения конфликтов и разногласий и пониманию того, что, чтобы игра получилась, важно прислушиваться к мнению других ее участников.

В школьном возрасте взрослые могут инициировать среду, где дети смогут подружиться. Это совместные походы, мероприятия, детские праздники, совместное решение учебных заданий и др.