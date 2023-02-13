Муж похожий на отца: почему мы подсознательно выбираем себе партнеров, похожих на наших родителей

Многочисленными социологическими тестами доказано, что женщины выбирают себе в мужья мужчин, напоминающих их отцов или отчимов, а мужчины дам, которые похожи на их мать.

Происходит это чаще бессознательно, и человек может даже удивляться тому, что так получилось. Но у данного феномена есть научное объяснение. Дело в механизме полового импринтинга.

На становление личности и ее предпочтений влияют не только ситуации и их эмоциональная окраска, которые происходили в детстве, но и сами родительские персоны. В возрасте полутора-двух лет ребенок уже начинает определять привлекательность для него характера и внешности родителя противоположного пола.

Во взрослом возрасте человек неосознанно начинает стремиться к уже привычному и понятному, поэтому инстинктивно выбирает себе партнеров, которые либо внешне, либо по характеру похожи на родителей. Поэтому так тяжело построить гармоничные отношения тем, кто рос в деструктивных условиях при отсутствии эмоциональной близости и поддержки от родителей.