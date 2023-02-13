Решение сохранить брак ради ребенка может привести к проблемам со здоровьем и отношениями в его взрослой жизни

Родители думают, что делают благое дело, оставаясь в браке с нелюбимым партнером ради детей, но на самом деле сильно вредят их здоровью и будущему.

Если родители не разводятся ради ребенка, это ведет не только к напряженности в отношениях в паре, но и сказывается на отношениях обоих с ребенком. Теперь они уже не просто любят свое чадо, но и приносят ради него себя в жертву.

Это провоцирует возникновение недовольства и даже агрессии к ребенку, чаще неосознанной, а дети начинают испытывать чувство вины за страдания родителей, которое в самых крайних случаях может довести их до суицида.

Также ребенок может начать ненавидеть родителей за то, что те заставляют его нести непомерный груз ответственности за их несчастливый брак. А от постоянного стресса могут возникать психосоматические заболевания.