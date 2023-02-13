Арестович сравнил отношение к русскому языку на Украине с «насильником» и «жертвой»

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович иронично высказался по поводу отношения к русскому языку на Украине.

Он задался вопросом, должна ли девушка считать украинский языком агрессора, если на нем с ней разговаривал насильник.

Арестович отметил, что следуя этой логике, артисты и писатели, использующие этот язык, тоже должны быть запрещены.

При этом остальные граждане, говорящие по-украински, должны быть признаны девушкофобами или агентами Великой Насильственной Ассоциации.