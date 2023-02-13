Глава командования ВВС США Гринкевич: над Ближним Востоком летали аэростаты-разведчики
2023-02-13 22:36
Глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что над Ближним Востоком были замечены разведывательные аэростаты.
По его словам, такие шары попадали в зону внимания США несколько раз за время его командования.
Гринкевич уточнил, что эти шары не представляли угрозы и не делали ничего, что могло бы вызвать беспокойство.
Ранее сообщалось, что в этом месяце американские военные сбили уже 4 летающих объекта, один из которых был китайским аэростатом.
Опубликовано: Светлана Репина