Сильвио Берлускони отказался от встречи с Зеленским и обвинил его в нападении на Донбасс
2023-02-13 22:44
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказался о перспективе встречи с Владимиром Зеленским.
Ранее занимавший пост главы итальянского правительства Сильвио Берлускони заявил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Берлускони считает, что по приказу Зеленского Украина проявляет агрессию к Донбассу, из-за чего разоряются дома мирных жителей.
"Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что не встретился бы с Зеленским, ведь он "напал на Донбасс", - пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира