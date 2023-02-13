Сильвио Берлускони отказался от встречи с Зеленским и обвинил его в нападении на Донбасс

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказался о перспективе встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее занимавший пост главы итальянского правительства Сильвио Берлускони заявил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Берлускони считает, что по приказу Зеленского Украина проявляет агрессию к Донбассу, из-за чего разоряются дома мирных жителей.

"Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что не встретился бы с Зеленским, ведь он "напал на Донбасс", - пишет РИА Новости.