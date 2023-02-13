США и Китай провели переговоры по вопросам сбитых аэростатов
2023-02-13 22:50
Пекин и Вашингтон обсудили вопрос аэростатов КНР, сбитых американскими системами ПВО.
За последние несколько дней американские Вооруженные силы сбили два китайских аэростата над своей территорией. Это вызвало напряженность в отношениях между странами.
Сейчас же представители обеих государств сели за стол переговоров и обсуждают данный инцидент.
"По поводу этого инцидента со шпионским аэростатом мы провели в частном порядке консультации с высокопоставленными китайскими должностными лицами", - сообщил представитель Белого Дома Джон Кирби.
Опубликовано: Николай Скира