США и Китай провели переговоры по вопросам сбитых аэростатов

Пекин и Вашингтон обсудили вопрос аэростатов КНР, сбитых американскими системами ПВО.

За последние несколько дней американские Вооруженные силы сбили два китайских аэростата над своей территорией. Это вызвало напряженность в отношениях между странами.

Сейчас же представители обеих государств сели за стол переговоров и обсуждают данный инцидент.

"По поводу этого инцидента со шпионским аэростатом мы провели в частном порядке консультации с высокопоставленными китайскими должностными лицами", - сообщил представитель Белого Дома Джон Кирби.