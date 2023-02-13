Экстренные службы объяснили причину взрыва газопровода в Ярославской области
2023-02-13 22:52
По информации экстренных служб, причиной пожара на газопроводе в Ярославской области послужил разрыв конструкции в месте, где соединяются ее береговая и подводная части.
Сообщается, что в результате происшествия возникли повреждения на одной резервной ветке, остальные четыре остались целыми.
Представители экстренных служб отмечают, что противоаварийная система газопровода сработала в установленном порядке.
Пожар в этом месте возник из-за сгорания остатков газа. Уточняется, что по этой ветке газ к населению не идет.
Опубликовано: Светлана Репина