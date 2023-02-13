Кадыров: У меня есть пистолет, из которого застрелился Гитлер, и я готов предложить его Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть трофейный Маузер, из которого застрелился Гитлер.

Рамзан Кадыров в интервью телеканала "Россия" заявил, что у него есть трофейный пистолет "Маузер", из которого в 1945-м году застрелился Адольф Гитлер.

По словам Кадырова, он готов дать этот пистолет президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот также совершил самоубийство.

"Гитлер в свое время застрелился. Это будет для Зеленского самый лучший шаг. У меня есть пистолет трофейный, из которого господин Гитлер застрелился. Я могу ему его доверить", - сказал Кажыров.