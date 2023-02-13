Канада призвала своих граждан покинуть Беларусь

В Канаде призвали граждан страны немедленно покинуть территорию Республики Беларусь.

Как сообщает официальный телеграм-канал российского канала Russia Today, Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть Беларусь.

"МИД Канады вслед за Францией призывает своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за риска произвольного применения местных законов и конфликта на Украине, следует из официального сообщения", - пишет источник.

Напомним, что ранее с аналогичным заявлением к своим гражданам обратилось Министерство иностранных дел Франции.