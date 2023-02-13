Захарова: Зеленского в качестве рэпа силком протащили на фестиваль в Сан-Ремо

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова возмутилась отменой концертов российского музыканта Мацуева в Европе.

По ее словам, Евросоюз превратился в королевство кривых зеркал, если концерты пианиста Мацуева отменяют, а Владимир Зеленский выступает на музыкальном конкурсе в Сан-Ремо.

Захарова отметил, что Зеленского силком протащили на фестиваль в качестве репа, а Мацуева обвинили в политизированности.

Ранее представитель МИД России назвала катастрофической ситуацию с пропагандой ЛГБТ на Западе.