Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер под Бахмутом потеряли самолет СУ-24
2023-02-13 23:53
Украинские силы противовоздушной обороны под Бахмутом подбили самолет ЧВК Вагнер.
Официальный телеграм-канал ЧВК Вагнер прокомментировал информацию о том, что под Бахмутом украинские ПВО сбили самолет СУ-24.
Отмечается, что действительно СУ-24 ЧВК Вагнер был побит под Бахмутом. Самолет не был уничтожен, рассказывается в заявлении. Самолет был успешно посажен благодаря действиям пилота.
"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира