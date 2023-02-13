Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер под Бахмутом потеряли самолет СУ-24

Украинские силы противовоздушной обороны под Бахмутом подбили самолет ЧВК Вагнер.

Официальный телеграм-канал ЧВК Вагнер прокомментировал информацию о том, что под Бахмутом украинские ПВО сбили самолет СУ-24.

Отмечается, что действительно СУ-24 ЧВК Вагнер был побит под Бахмутом. Самолет не был уничтожен, рассказывается в заявлении. Самолет был успешно посажен благодаря действиям пилота.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание", - говорится в сообщении.