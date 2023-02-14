Экс-глава британской разведки МИ-6 Янгер: Запад не должен показывать, что боится угроз Путина

Бывший руководитель британской внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Запад не должен показывать свои опасения по поводу возможной эскалации украинского конфликта.

Он признал, что такая эскалация вполне реальна, в том числе с применением Россией ядерного оружия.

При этом Янгер считает, что западные страны не должны показывать, что ограничивают свою помощь из-за угроз.

Он подчеркнул, что сейчас нет признаков подготовки России к использованию ядерного оружия, однако риск эскалации возрастет, если конфликт не закончится полным провалом РФ.