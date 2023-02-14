Госдепартамент: США возражают против расширения присутствия Израиля на Западном берегу Иордана
2023-02-14 00:07
Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США возражают против расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Он отметил, что такие односторонние меры считали недопустимыми и прежние американские правительства.
По словам Прайса, подобные шаги способствуют росту напряженности и препятствуют принятию бигосударственного решения.
Ранее кабмин Израиля заявил о планах по строительству 10 тысяч единиц жилья на палестинских землях.
Опубликовано: Светлана Репина