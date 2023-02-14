Госдепартамент: США возражают против расширения присутствия Израиля на Западном берегу Иордана

2023-02-14 00:07

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США возражают против расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Он отметил, что такие односторонние меры считали недопустимыми и прежние американские правительства.

По словам Прайса, подобные шаги способствуют росту напряженности и препятствуют принятию бигосударственного решения.

Ранее кабмин Израиля заявил о планах по строительству 10 тысяч единиц жилья на палестинских землях.

Опубликовано: Светлана Репина









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