В ЧВК Вагнер подтвердили, что под Бахмутом был сбит самолет Евгения Пригожина СУ-24

Официальный телеграм-канал ЧВК Вагнер подтвердил, что был подбит штурмовик СУ-24.

Под населенным пунктом Бахмут, за который все еще продолжаются тяжелые бом, был сбит самолет ЧВК Вагнер СУ-24. Именно на нем ранее летал Евгений Пригожин.

Из заявления следует, что самолет был действительно подбит, но пилоту удалось успешно посадить на землю горящий самолет. Сейчас идут ремонтные работы.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта", - сказал он.