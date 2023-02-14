Генсек ООН Гутерриш отказался участвовать в мероприятии Украины к годовщине спецоперации
2023-02-14 00:20
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не согласился участвовать в неформальных мероприятиях, которые Украина организует к годовщине начала спецоперации.
РИА Новости со ссылкой на свои источники в организации сообщает, что Гутерриш приехал бы на такие мероприятия только при условии участия в них России.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что в годовщину спецоперации произойдут значительные события, которые Россия запомнит навсегда.
Между тем с 22 февраля чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН возобновляет свою работу по запросу нескольких стран.
Опубликовано: Светлана Репина