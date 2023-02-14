ВСУ сбили самолет, из которого Пригожин предлагал воздушную дуэль Зеленскому

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что украинские военные сбили самолет Су-24, на котором он совершал боевой вылет в Артемовск (Бахмут).

Речь идет о том самом самолете, в кабине которого Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Основатель «Вагнера» тогда предложил украинскому лидеру воздушную дуэль и пообещал, что если проиграет ее, «вагнеровцы» отдадут Артемовск ВСУ.

Пригожин рассказал, что пилоту удалось посадить горящий самолет после атаки, сейчас идет его ремонт.