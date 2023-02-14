PF: 10% населения США в опасности из-за взрыва поезда с химикатами в Огайо

Издание Police Frequency рассказало о неожиданных последствиях крушения поезда в американском штате Огайо.

Журналисты информационного агентства Police Frequency утверждают, что крушение товарного поезда в Огайо, произошедшее 5 февраля, угрожает жизням порядка 30 миллионов американцев, что составляет 10% от всего населения Соединённых Штатов.

Дело в том, что сошедший с рельс в Огайо поезд имел в своём составе 14 вагонов винилхлорида, который выделяет ядовитые вещества при возгорании.

Известно, что после инцидента с поездом в Огайо половину жителей ближайшего города эвакуировали, а винилхлорид попал в одноимённую реку, откуда берёт воду около пяти миллионов человек. По данным репортёров PF, отравлены могут быть не только люди, но также скот и домашние питомцы.