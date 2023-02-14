В Артемовске ВСУ подбили принадлежащий Пригожину истребитель Су-24

Евгений Пригожин утверждает, что украинские системы ПВО подбили самолёт, на борту которого основатель ЧВК "Вагнер" записывал обращение к Владимиру Зеленскому.

Российский бизнесмен и создатель ЧВК "Wagner Group" Евгений Пригожин утверждает, что украинские системы противовоздушной обороны подбили истребитель Су-24 над территорией Артемовска в Донецкой Народной республике. По словам Пригожина, был подбит тот самый самолёт, с которого записан вызов Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Также Евгений Пригожин сообщил, что пилот Су-24 проявил мужество, сумев посадить загоревшееся воздушное судно, выполнив поставленную командованием боевую задачу.