Моравецкий: Польша поставит Киеву 60 танков Т-72, PT-91 Twardy и 14 Leopard

Матеуш Моравецкий рассказал, сколько танков Польша намеревается передать войскам Украины в ближайшее время.

14 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что польское Минобороны планирует передать Украине не менее шестидесяти танков Т-72 и PT-91 Twardy, которые будут предварительно модифицированы. Также политик утверждает, что вместе с этими танками Варшава направит Киеву 14 единиц Leopard немецкого производства.

По данным Моравецкого, с начала специальной военной операции в Украине Польша передала ВСУ около 250 советских танков, которые уже были задействованы в бою украинской армией.